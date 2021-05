Seduta positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l', in scia agli incoraggianti dati macro arrivati dall'economia USA e dal maxi-piano da 6mila miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,219. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +105 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,86%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.169 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.583 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,36%),(+1,82%),(+1,39%) e(+1,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+14,90%),(+7,62%),(+4,84%) e(+4,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.