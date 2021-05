Covid, Kiyriakides (Ue) su apertura vaccinazioni giovani 12-15 anni: ogni dose conta

(Teleborsa) - "Laha approvato l'utilizzo delCovid di BioNTech Pfizer, per la fascia d'età tra i 12 ed i 15 anni. Gli Stati membri possono ora decidere di estendere la loro campagna vaccinale ai più giovani. Per mettere fine alla crisi, ogni dose conta", ha scritto su Twitter la commissaria europea alla Salute,Nel frattempo sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 164.495) di cui 49.688 molecolari (ieri 91.728) e 37.289 test rapidi (ieri 72.767) . Sale leggermente il(ieri 1,79%%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono stati 4.217.821.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 126.128 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 28 in meno, 1.033 totali), sia quello deglicon sintomi, 109 in meno rispetto a ieri (sono 6.482 in totale).