Cina, PMI Caixin manifatturiero maggio sale a 52 punti

(Teleborsa) - In espansione l'attività manifatturiera in Cina a maggio, con le aziende che hanno riportato il più forte aumento di nuovi lavori da cinque mesi a questa parte. Lo afferma il sondaggio mensile di Caixin e Markit, il quale sottolinea che la produzione si è ulteriormente ampliata, anche se il tasso di crescita è diminuito da aprile a causa di carenza di materiali e costi di acquisto più elevati.rafforzandosi oltre la soglia critica dei 50 punti e registrando il tredicesimo mese consecutivo di espansione."L'industria manifatturiera si è espansa a maggio con la ripresa economica post-pandemia che ha mantenuto il suo slancio - ha commentato Wang Zhe, economista senior presso Caixin Insight Group -e l'offerta si è ripresa costantemente. Il mercato del lavoro è stabile. I produttori sono fiduciosi sulle prospettive aziendali poiché l'indicatore delle aspettative di produzione futura è superiore alla media a lungo termine. L'inflazione è ancora una preoccupazione cruciale poiché i prezzi continuano a salire".Sull'ulteriore intensificazione delle pressioni sui prezzi ha aggiunto: "L'indicatore dei costi di input si è spinto più in profondità nel territorio espansivo ed è salito al valore più alto da dicembre 2016.. Il dato dei prezzi alla produzione è balzato sopra 60, raggiungendo il valore più alto dal novembre 2010. Il dato dei prezzi all'esportazione è salito al livello più alto in tre anni a causa dell'aumento dei costi di trasporto".