Vaccino, al via da oggi somministrazione J&J in farmacia aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - Sono partite nel pomeriggio di oggi le prime somministrazioni delpresso laQuella delè una delle farmacie sparse sul territorio dellache, a partire da oggi, saranno attive nella prima settimana dall'inizio della campagna vaccinale che il Lazio, tra le prime regioni in Italia, ha avviato anche in farmacia.Cinque le persone, che risultano prenotate oggi attraverso il sistema di prenotazione on-line della Regione Lazio, alle quali il medico vaccinatore dellaha inoculato il vaccino J&J all'interno diDopo l'apertura lo scorso 11 febbraio del centro vaccinale realizzato in una porzione dell'area del parcheggio Lunga Sosta dell'aeroporto di Fiumicino, il primo, peraltro, ad essere stato aperto in uno scalo italiano utilizzando materiali particolarmente innovativi grazie alla(circa 123mila le inoculazioni somministrate dall'11 febbraio al 31 maggio), si amplia quindi da oggi la possibilità di vaccinarsi al Leonardo da Vinci.