UE all'Italia: usi Recovery per interventi aggiuntivi e mantenga politica prudente

(Teleborsa) - Laha confermato la, sollecitando gli Stati membri a mantenereall'economia nel 2021 e 2022 edapprontati durante la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dal pacchetto di primavera del Semestre europeo pubblicato oggi da Bruxelles.Il Commissario all'economiaha poi chiarito che, nel 2022, le, privilegiando quelle chepubblici e privati e, per i Paesi ad alto debito,Bruxelles sottolinea poi che "l'attuazione di investimenti e riforme del, rafforzerà la crescita potenziale e l'occupazione, ridurrà gli squilibri e migliorerà le finanze pubbliche"., resta fra i Paesi con. Le vulnerabilità sono legate all'e ad una protratta dinamica di, che assieme alla bassa occupazione, rallentano la crescita potenziale nel medio periodo. Anche il settore bancario, pur essendo diventato più robusto e resiliente nel periodo pre-Covid, presenta ancora delle vulnerabilità legate all'alto livello di crediti deteriorati.formulate dalla Commissione europea all'Italia per il 2022: utilizzare i fondi del Recovery perdi stimolo per la ripresa;e mantenere una politica di bilancio prudente che assicuri sostenibilità nel medio termine;per rafforzare il potenziale di crescita.Un accenno anche al futuro di, che va rafforzato a livello interno, e ad unaall'UE, attraverso l'integrazione di innovativi sistemi tecnologici di monitoraggio e l'operatività del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. "La libertà di muoversi, vivere e lavorare in diversi Stati membri è una libertà cara agli europei, uno dei più grandi risultati dell'UE", ha affermato la Presidente Ursula von der Leyen, aggiungendo "non possiamo dare Schengen per scontato" ed occorrerà quindi fare in modo che "possa resistere alla prova del tempo" per "assicurare il libero flusso di persone, beni e servizi qualunque siano le circostanze".