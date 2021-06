Andamento negativo per l'indice delle società High Tech italiane (-0,83%), scambi al ribasso per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 121.541,3, in diminuzione dello 0,83%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 831, dopo che ha esordito a 833.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,20%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,53%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,43%.