Borse caute. Piazza Affari chiude in rialzo

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Il Listino di Milano si è confermato ben sopra quota 25.000 punti, spinto dai titoli auto e petroliferi; misto il settore bancario. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,72%. L'crolla a 1.869,4 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,02%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,42%.Invariato lo, che si posiziona a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,83%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 27.905 punti.In moderato rialzo il(+0,26%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,32%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,92 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.A fronte dei 430 titoli trattati, 193 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 194 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 43 azioni del listino italiano.di Milano, troviamo(+2,37%),(+2,04%),(+1,92%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.del FTSE MidCap,(+5,78%),(+5,12%),(+4,69%) e(+3,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,92%.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.In apnea, che arretra del 2,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.