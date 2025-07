Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari: focus resta sui dazi Usa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Stellantis

Prysmian

Nexi

Recordati

Italgas

BPER

Telecom Italia

Alerion Clean Power

Webuild

Piaggio

Ariston Holding

RCS

Ascopiave

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.Occhi ancora puntati sul dossier dazi dopo l'annuncio di sabato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Per ora l'Unione europea sta evitando scatti in avanti sulle contromosse sui dazi statunitensi , con la speranza di arrivare a unprima dell'entrata in vigore delle tariffe proibitive del 30% il 1° agosto. I ministri del Commercio dell'UE riuniti a Bruxelles hanno infatti sostenuto la proroga al 1° agosto della sospensione del primo pacchetto di contromisure sulle importazioni dagli Stati Uniti, per un valore di circa, per permettere ai negoziati di proseguire.L'UE sta però valutando una seconda tornata di contromisure commerciali da, che includerebbe aerei, automobili e componenti.Sul fronte macroeconomico, rivista in leggero rialzo l'inflazione in Spagna nel mese di giugno . Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una crescita dello 0,7%, leggermente superiore alla stima preliminare del +0,6%. A maggio i prezzi avevano registrato un +0,1%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.363,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,41 dollari per barile, in calo dello 0,85%.Sulla parità lo, che rimane a quota +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,49%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.230 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 42.772 punti.Leggermente positivo il(+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,69%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,63%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.In luce, con un ampio progresso dell'1,51%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,20%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra i(+2,92%),(+2,12%),(+2,10%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.