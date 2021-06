"Curve Bike light & GPS tracker", Vodafone lancia nuovo dispositivo per la sicurezza dei ciclisti

(Teleborsa) - Garantire una migliore esperienza su strada e maggiore sicurezza, ovunque e a qualsiasi ora del giorno o della notte. Con questo obiettivo Vodafone lancia oggi in Italia, Spagna e Regno Unito (ai quali seguiranno altri mercati), il nuovo dispositivo della serie diche combina illuminazione intelligente, localizzazione GPS e la connettività della rete Vodafone."Il lancio di Curve Bike light & GPS tracker vuole fornire la soluzione ideale sia per i nuovi ciclisti che per quelli esperti che cercano una maggiore tranquillità sulla strada e quando parcheggiano la loro bici" spiegano, nel corso della presentazione del prodotto. Un dispositivo che incontra le esigenze di un mercato, quello della bicicletta, in continua crescita. L'anno appena trascorso ha, infatti, scatenato una vera e propria rivoluzione ciclistica, con un evidente aumento dell'uso della bicicletta in tutta Europa. Anchecone sempre più italiani che hanno scelto di salire in sella (+27,5%). Un'indagine svolta da Vodafone sui consumatori ha, tuttavia, evidenziato che tra leci sono la scarsa visibilità e le condizioni di scarsa illuminazione sulle strade (40%), la scarsa protezione della bicicletta da furti (43%), la paura di essere travolti alle spalle (31%) e di essere coinvolti in un incidente senza essere notati dagli altri (24%).Dotato di un sistema di segnalazione sonora in caso di movimenti o spostamenti inattesi,permette di inviare la posizione della bicicletta direttamente al proprio smartphone, consentendo una costante localizzazione e comunicazione con la. Grazie alinoltre, il ciclista può anche visualizzare e archiviare ogni sua corsa, registrando distanza e durata. Infine, leconsentono di segnalare ai contatti di fiducia una eventuale caduta o un incidente inviando una notifica push, un SMS o una chiamata automatica per far sapere dove si trova il ciclista in difficoltà.Progettato per soddisfare le esigenze dei ciclisti anche quando non sono in sella, Curve Bike light & GPS tracker – spiegano i manager – è stato creato con il contributo degli appassionati e dei pendolari ciclisti di tutta Europa. Con un design leggero, una batteria di lunga durata, impostazione immediata di zone di localizzazione e un bullone di sicurezza per aiutare a prevenire i furti, la soluzione unisce design, funzionalità e durata.Curve Bike light & GPS tracker si aggiunge alla famiglia Curve dei dispositivi di tracciamento su piattaforma IoT di Vodafone. E segue Neo – lo smartwatch per bambini sviluppato in collaborazione con Disney e lanciato recentemente.