Infrastrutture, Messina: "Fondamentali per migliorare inclusione"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -: è l'idea di unsu cui sta lavorando la, che considera l'aspetto sociale della crescita futura e l'impatto sulla disuguaglianza. Lo ha spiegato il Ceo di, alla tavola rotonda G20."E' molto importante concentrarsi sul clima e sulle tematiche carbon zero - ha aggiunto - ma ciò che consideroè cercare di lavorare per".Il Ceo di Intesa ha parlato anche di, ricordando che "ci sono molte aree metropolitane e industriali abbandonate in cui devono investire". "Dobbiamo assolutamente migliorare l'accesso a alloggi economici e per studenti, alloggi per anziani, nuove servizi, sanità' a distanza, sono ambiti che dovrebbero essere prioritari per i governi" in parallelo "al rafforzamento dell'intera catena del valore della tecnologia".Messina ha parlato anche dell'attuale, ricordando "ci sonoche sono depositati nel sistema bancario" ed "abbiamoitaliane che dobbiamo assolutamente cercare e trovare soluzioni pere cercare di accelerare la crescita nelle diverse aree". Per farlo è necessario "dare certezze, bisogna dare una chiara prospettiva per la crescita del futuro".