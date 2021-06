AMC, richiesta agli azionisti vendita di 25 milioni di nuove azioni

AMC Entertainment Holdings

(Teleborsa) -, in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC), ha segnalato che chiederà ai suoi azionisti di votare a favore delleall'assemblea annuale dei soci prevista per il 29 luglio. Il board chiederà inoltre di rieleggere alcuni amministratori, approvare la nomina di Ernst & Young LLP come società di revisione, approvare un voto non vincolante sul compenso degli amministratori delegati e approvare la possibilità di rinviare l'assemblea degli azionisti, se necessario."Uno strumento importante per qualsiasi azienda è la disponibilità di azioni da emettere se, e solo se, si presenta la giusta opportunità di creazione di valore", ha commentatodelegato di AMC, in merito alla proposta di vendita di azioni, dopo che la catena statunitense di cinema ha raccolto prima 230,5 milioni di dollari e poi 587 milioni di dollari in"Ad oggi, nei nostri sforzi per posizionare al meglio AMC nella ripresa dalla pandemia, abbiamo emesso o riservato sostanzialmente tutte tranne 46.124 azioni precedentemente autorizzate. Chiediamo che gli azionisti autorizzino solo ulteriori 25 milioni di azioni e si noti che tali azioni- ha aggiunto Aron - Ciò contrasta con una precedente richiesta che gli azionisti autorizzassero 500 milioni di nuove azioni. Abbiamo ascoltato attentamente i sentimenti espressi dai nostri azionisti e questa proposta più misurata è importante per dare ad AMC la flessibilità necessaria per rispondere alle future opportunità di creazione di valore".AMC ha registrato ieri un'altra seduta segnata da grande volatilità, chiudendo a -19%. La società, uno dei cosiddetti meme stock, segna comunque un