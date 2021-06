Ecobonus, CNA Turismo e Commercio: da estendere anche a imprese alberghiere

(Teleborsa) - L’va esteso anche ad alberghi e pensioni con finalità imprenditoriali”. Lo si legge in un comunicato stampa di. “Le oltre 30mila imprese ricettive alberghiere – sottolinea la nota – sono fortemente provate dagli effetti catastrofici derivati sul settore dalla pandemia e, in vista dell’auspicata ripresa del turismo, i benefici dell’Ecobonus permetterebbero alla strutture di guadagnare ina livello internazionale, pronte a intercettare una domanda globale sempre più esigente in termini di qualità dell’offerta”.La platea dipotenzialmente interessate all’Ecobonus è molto ampia. Si tratta diper un milione di stanze e un valore della produzione superiore ai 20 miliardi, tra i più alti d’Europa. “E’ altresì importante – tiene a precisare CNA Turismo e Commercio – non escludere dal provvedimento le imprese alberghiere gestite da società di persone che rappresentano quasi il 40 per cento della platea interessata con attività a conduzione familiare o diretta, che di solito contano meno di 30 camere, organizzate in forma giuridica come impresa individuale o familiare, società di persone, società a responsabilità limitata”.