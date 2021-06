Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,52% a 34.756 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.230 punti.Balza in alto il(+1,78%); come pure, in denaro l'(+1,05%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,92%),(+1,36%) e(+0,82%).Al top tra i(+2,84%),(+2,07%),(+2,01%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+5,56%),(+4,99%),(+4,58%) e(+3,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.