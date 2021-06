Alitalia, Lazzerini (ITA): speriamo a breve gara per marchio

(Teleborsa) - Lae "penso cheLo ha detto l'amministratore delegato diintervenendo al "Forum in masseria". "Sono gare grosse, europee - ha detto - ci vorrà un po' di tempo. Quella delNella"non c'è niente di mini" perchè "se uno prende a riferimento idel periodo pre-Covid, adesso ne ha 90, ma ne volano circaAdesso il mercato è ridotto, circa il, ha proseguito. "Già l'anno prossimo parliamo di una fdelha aggiunto Lazzerini.Sulle ipotesi circolate di: "Il nostro piano finale prevedein questi anni ci saranno anche prepensionamenti". Nell'immediato, però - ha spiegato - "non si parte con 10 mila persone. Noi ci stiamo occupando di quante persone avrà Ita che avranno un nuovo contratto e alla Commissaria Vestager abbiamo detto che, considerando che avremo solo la parte volo, partiremo conpersone e considerando tutti saremo sulleNelle scorse ore, intanto, è arrivata anche la schiarita per i dipendenti di Alitalia s ul pagamento dell'altra metà degl. I commissari straordinari della compagnia hanno accordatodel pagamento del restante 50% delle retribuzioni del mese di maggio che verrà accreditato tra lunedì e martedì di questa settimana, E' quanto hanno reso noto i Sindacati dopo un incontro con la terna commissariale.Gli stessi commissari,hanno però ribadito che "ad oggi non sono giunti nelle casse dell'azienda i 100 milioni stanziati dal decreto sostegni bis e neanche i 50 milioni annunciati il mese scorso dal ministro Giorgetti", hanno riferito Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta.era scattato durante l'audizione dei Commissari alla Commissione bilancio della Camera sul