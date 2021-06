Blocco licenziamenti, Orlando: pronto a discutere su selettività

(Teleborsa) - In queste settimane si concluderanno tavoli dicon alcuneed entro ilsarà prontadelladegliche il Ministero comincerà a mettere "" durante l'estate. Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro,, a margine della firma delfrasuPer far funzionarea chi ha perso momentaneamente il"ilè assolutamente fondamentale - ha chiarito Orlando. In questo lavoro che abbiamo fatto ci siamo accorti che ci sono settori che avevano delle specificità e quindi uno strumento di carattere generale non bastava. Per questo abbiamo fattoIn particolare con idell'delloe delper i quali "non arriveremo con uno strumento di cassa integrazione perchè non si attaglia a questo tipo dima vedremo quali possono essere strumenti in collaborazione con le casse professionali per dareche oggiper esempio "lae la, comunque "che sononel momento dellae che ora dobbiamo"Finito questo p- ha aggiunto il Ministro - facciamo ununae per la fine di questo mese lacompiuta e durantesu"."Lasarà unache abbiamo provato a rendere tendenzialmente universalistica - ha detto - che assicuri a tutti i lavoratori, anche ie idegli strumenti per lein costanza del rapporto del lavoro e per il dopo, nella malaugurata ipotesi della perdita del posto di lavoro. Si cerca di stringere di più il".si è detto disponibile a discutere sulla proposta legata allain merito al blocco dei licenziamenti per lsottolineando che isono. "C'è una coalizione ampia e si tratta di tenere insieme posizioni tra loro diverse - ha precisato Orlando -. Ho visto che si sta facendo strada un ragionamento sulla selettività rispetto ad alcune filiere. Se c'è questo ragionamento io sono pronto. Bisogna naturalmente ricordare che se c'è da intervenire va fatto subito perchè isonoSu questo tema, ha ricordato il Ministro del Lavoro nel corso di una conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna "tuttochenon l'ho soloma ancheQuanto all'accordo storico sulla tassa minima globale al 15% per le grandi imprese digitaliche "rischia di passare sullase non è collegato agli altri interventi che il governo italiano sta portando avanti, come "il dialogo sociale" e gli "investimenti sulla formazione". E questo non sarebbe, ha aggiunto.