Eventi e scadenze: settimana del 7 giugno 2021

(Teleborsa) -CNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione europea - in collegamento telematicoConsiglio dell'UE - Consiglio Giustizia e affari interni - I ministri della Giustizia si riuniranno a Lussemburgo per discutere di come combattere i contenuti illegali online nel contesto della proposta relativa alla legge sui servizi digitali. L'obiettivo è modernizzare le norme che disciplinano i servizi digitali in tutta l'UE.G20 - 5° Infrastructure Working Group Meeting - in videoconferenzaBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaGlobal Attractiveness Index 2020-2021 - The European House Ambrosetti - Global Attractiveness Index 2020-2021 "Governare e gestire l’immagine-paese in ottica pro-business: l’attrattività dell’Italia nel quadro europeo e mondiale", organizzato da The European House Ambrosetti – in streaming10.00 - Forum in Masseria - L'evento, organizzato da Bruno Vespa presso la Masseria Li Reni, in Salento nasce per esplorate, tramite un dialogo attivo tra istituzioni e mondo delle imprese, le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica e del turismo come leve per il rilancio del Paese. Tra i vari relatori, ci saranno Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico - Massimo Caravaglia, Ministro del Turismo - Carlo Bonomi, Presidente Confindustria - Bernardo Mattarella, AD Mediocredito Centrale - Alessandro Profumo, AD di Leonardo - Pier Francesco Rimbotti, CEO di Infrastrutture e Fabio Lazzerini, AD e Direttore Generale Italia Trasporto Aereo11.30 - Il futuro del lavoro: dal territorio alle aziende, le soluzioni per uno smart working sostenibile - L'evento sarà in diretta streaming. Interverranno, tra gli altri, Daniele Leodori Vice Presidente Regione Lazio, Assessore al Bilancio e Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro, Regione Lazio12.00 - Conferenza Stampa Acea Energia - Lancio campagna Green Acea Energia. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Gola AD Gruppo Acea e Valerio Marra Presidente Acea Energia19.30 - MEF - Audizione del ministro alla Camera dei deputati - Audizione del ministro del MEF, Daniele Franco, dinanzi alla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame sul "DL Sostegni bis"Malesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaCNEL - Seminario - Dialogo sull'Unione Europea: esperienze a confronto nell'epoca del PNRR - in diretta streamingIstat - Spese per i consumi delle famiglie - Anno 2020Goldman Sachs 2021 European Financials Virtual Conference - Si svolge in modalità virtuale l'annuale conferenza organizzata da Goldman SachsMeeting del Energy and Managing Authorities Network (EMA) - La 13a riunione dell'EMA affronterà gli sviluppi sulle politiche energetiche e di coesione, concentrandosi sulle opportunità e le sfide per l'Europa di muoversi verso la transizione energeticaEIA - Pubblica l'outlook sull'energia9.30 - CONSOB - La portabilità dei dati in ambito finanziario - Convegno per la presentazione del nuovo Quaderno Fintech della Consob su "La portabilità dei dati in ambito finanziario". I lavori saranno aperti dal Presidente Consob Paolo Savona. L'evento sarà in streaming11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Milano per la Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021 dell'Università degli studi di Milano14.20 - Audizione Abi al Senato - Presso il Senato della Repubblica – Commissione Finanze e Tesoro si svolge l'Audizione Abi su Affare assegnato 793 - Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar provisioning. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17.00 - Webinar - Le infrastrutture sostenibili: confronto internazionale, finanza e rating - Organizzato da Deloitte e Università Luiss per discutere sul funzionamento delle infrastrutture sostenibili. Particolare focus anche sulle diverse forme di finanziamento (Green Bonds e Green Loans) e di investimento (Fondi infrastrutturali). Tavola rotonda conclusiva a cui prenderanno parte i più importanti operatori del settore tra i quali: WeBuild, Enel, Terna, Gruppo FS Italiane, TIM, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Green Arrow, Anima e Renexia- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: BilancioG20 - 4° Environment Deputy Meeting e 5° Framework Working Group MeetingCNEL - Assemblea straordinaria - Assemblea straordinaria: "Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" in diretta streamingTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Consiglio AmbienteOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIstat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 2021Webinar Confindustria - E-commerce transfrontaliero, nuove regole IVA - Nel corso dell'incontro, grazie al contributo del Dipartimento delle Finanze e di un esponente della Commissione Europea, si tracceranno i tratti della normativa comunitaria e della disciplina nazionale di recepimento e si descriveranno le misure di semplificazione e gli strumenti messi a disposizione degli operatori13.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15.00 - Unieuro - Presentazione del Piano Strategico "Our Omni-Journey to 2026" - Unieuro presenta il Piano Strategico "Our Omni-Journey to 2026", che avverrà in modalità virtualeTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)- Appuntamento: Presentazione Piano Strategico “Our Omni-Journey to 2026”, in modalità virtualeRating sovrano - Olanda - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Spagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito3° Forum Economico Confindustria – Medef - Conferenza stampa conclusiva del Presidente di Confindustria e del Presidente del MedefIstat - Il mercato del lavoro - 1° trimestre 2021Vertice G7 - Si svolge in Cornovaglia, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo, del quale fa parte, come membro non enumerato, anche l’Unione Europea. Si svolge in presenzaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazional; Turismo internazionale dell'Italia; L'economia italiana in breve10.30 - CONSOB - La rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane - Presentazione del III Rapporto CONSOB sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate italiane. L'evento sarà in streaming- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)