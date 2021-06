PIL Italia, Franco: se si mantiene il ritmo attuale la stima può essere rivista al rialzo

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economiaha affermato che se tutto prosegue al ritmo attuale sia dal punto di vista economico che da quello sanitario, la previsione annuale delpuò "essere rivista al rialzo". Il riferimento del ministro sono le stime del Governo (+4,5%) e di diversi uffici studi, compresa Istat che ha previsto un più ottimistico +4,7%."Dobbiamo accelerare e consolidare la, dobbiamo assolutamente recuperare il livello produttivo del 2019 nella seconda parte del 2022", ha detto Daniele Franco nel corso di un'audizione alla commissione bilancio della Camera suls. Dai ristori a fondo perduto del decreto sostegni bis potrebbero avanzare risorse per 2 miliardi di euro circa, ha aggiunto: "il numero di domande di sostegno che ci aspettavamo, intorno a 3 milioni, è stato invece leggermente inferiore ai 2 milioni". "Quando abbiamo presentato il decreto Sostegni ci aspettavamo che questa misura costasse 11 miliardi. Nel formulare il decreto Sostegni bis abbiamo rivisto la stima a 8 miliardi. Ora è verosimile che la spesa sia diquindi ancora inferiore", ha spiegato Franco. "Sonoche si liberano e che possono essere utilizzate per rafforzare altri" ha aggiunto.Proprio in merito ai ristori a fondo perduto del decreto Sostegni bis, il ministro Franco ha dichiarato che si sta valutando "di elevare da 10 a 15 milioni ladelleoggetto dell'intervento". Una decisione in tal senso, ha precisato, "è possibile dopo le valutazioni dell'Agenzie delle entrate sui due decreti".