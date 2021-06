Wall Street, svetta Fox dopo upgrade del titolo

società attiva nel settore media

Wells Fargo

(Teleborsa) - Ottima la performance della, che si attesta a 37,79 con un. Le azioni di Fox beneficiano dell'upgrade del titolo a "" da parte di, che ha anche alzato ila quota 47 dollari, oltre il 20% in più rispetto al livello attuale.Gli analisti della banca statunitense pensano che il titolo potrebbe trarre vantaggio dalla presenza del colosso dei media (fondato da Rupert Murdoch) nel. Nella nota di analisi del titolo viene sottolineato che Fox si sta già orientando in questa direzione grazie a investimenti in Credible Labs e Fox Bet.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 38,28 e successiva a 39,49. Supporto a 37,08.