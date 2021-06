Atlantia, dopo voto assemblea CdA accetta offerta di cordata CDP per ASPI

Atlantia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di dopo il voto favorevole espresso dal 86,86% del capitale sociale rappresentato nell'assemblea degli azionisti del 31 maggio, haper la cessione dell'intera partecipazione detenuta ina favore del consorzio costituito da CDP,Il CdA ha quindi conferito mandato al presidente e all'amministratore delegato per ladell'accordo nel rispetto della scadenza dell'11 giugno. L'accordo è sottoposto alleidentificate dall'assemblea dei soci, le quali dovranno verificarsi entro il 31 marzo 2022 (Long Stop Date) o la diversa data che verrà concordata tra le parti, ma comunque non oltre il 30 giugno 2022.L'accordo di cessione prevede che ilnon possa comunque avenire, anche in caso di avveramento delle condizioni, prima del 30 novembre 2021.