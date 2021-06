Guadagni alla Borsa di New York dopo i dati sull'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,64% a 34.666 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.239 punti (+0,57%). In frazionale progresso il(+0,45%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,51%).Gli investitori hanno quindi reagito positivamente ai dati chiave sull'inflazione , nonostante questi mostrino un. Il report sull'inflazione era uno dei pochi dati importanti rimasti in vista della prossima riunione della FED del 15-16Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,20%),(+0,80%) e(+0,78%).del Dow Jones,(+2,59%),(+1,63%),(+1,52%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Al top tra i, si posizionano(+2,03%),(+1,95%),(+1,68%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.