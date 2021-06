L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,45%), guizzo positivo per Exprivia

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 124.724 in guadagno dell'1,45%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 848, dopo aver avviato la seduta a 848.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,03%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,59%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,98%.Tra ledi Milano, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,73%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,65%.Sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.