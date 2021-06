Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Performance positiva per Wall Street che trae vantaggio dai dati sull'inflazione, che sembrano confermare l'indicazione della Fed sulla transitorietà dell'aumento. Una indicazione importante in vista della riunione del FOMC la prossima settimana. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.466 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 4.239 punti. Sale il(+1,05%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,57%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,69%),(+0,75%) e(+0,72%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,12%),(-0,56%) e(-0,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,52%),(+2,93%),(+2,14%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,05%),(+3,86%),(+2,26%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,05%.In caduta libera, che affonda del 2,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,00%.