Saipem in JV con DSME si aggiudica contratto in Brasile

Saipem

(Teleborsa) -, leader di una joint venture con Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), una delle principali imprese sudcoreane di costruzioni navali e offshore, si è aggiudicata un contratto, denominata P-79, per lo sviluppo del campo offshore di Búzios in Brasile.Il progetto FPSO P-79 ha un valore complessivo di circa 2,3 miliardi di dollari.La FPSO consentirà l’iniziale separazione del gas dal petrolio estratto nel giacimento offshore in acque profonde e raggiungerà una capacità produttiva di 180.000 barili di petrolio al giorno e 7,2 milioni di metri cubi di gas al giorno, con una capacità di stoccaggio di due milioni di barili di petrolio.che comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'integrazione dei moduli di processo dell’unità FPSO, nonché l'installazione dei sistemi di ormeggio, l'hook up, la messa in servizio e l’avviamento., ad una profondità compresa tra 1.600 e 2.100 m. Saipem è già presente nel giacimento di Búzios, presso il quale sta eseguendo un progetto di installazione di un sistema sottomarino basato su riser rigidi., ha commentato: ". E’, inoltre, un'ulteriore dimostrazione della fiducia dei nostri clienti nella nostra consolidata capacità di realizzare progetti complessi, tecnologicamente avanzati con i più alti standard di sicurezza e di rispetto ambientale".