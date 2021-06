Azimut e Mamacrowd, al via primo investimento del fondo ALIcrowd

Azimut

(Teleborsa) -e Mamacrowd annunciano il primo co-investimento da parte di ALIcrowd (il primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il portale per ricercare le aziende oggetto di investimento) di 1 milione di euro in Fessura, PMI innovativa che ha rivoluzionato il mondo delle calzature combinando design, tecnologia, e rispetto per l’ambiente.Fessura ha la sua sede centrale nel distretto calzaturiero marchigiano. Dalla sua fondazione ha sviluppato e commercializzato 3 linee di scarpe, con diverse tecnologie brevettate tra le quali la Linea Reflex che sfrutta il sistema riflessologico plantare per fare un massaggio durante la camminata e migliorare il benessere psico-fisico della persona.La partnership tra Azimut e SiamoSoci (gestore del portale Mamacrowd), annunciata a marzo 2021, prevede che ALIcrowd, utilizzi il portale di Mamacrowd per ricercare le aziende oggetto di investimento grazie alla campagna (call for action) per start up e PMI innovative “Mama Fund & Crowd”.Il comparto ELTIF ALICrowd istituito da Azimut Investments SA, e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA, di durata pari a 8 anni e con una dotazione di 25 milioni di euro, può affiancare il crowdfunding con un investimento medio di 500 mila euro su ogni impresa selezionata.La call for action “Mama Fund & Crowd” quindi prosegue e si rivolge a startup e PMI innovative con sede in Italia, che abbiano un modello di business dimostrato e pronte a una crescita di scala. Le aziende potranno inviare la propria candidatura fino a fine giugno 2021 attraverso il sito mamacrowd.com, le selezioni da parte del team di Mamacrowd saranno contestuali al ricevimento della candidatura. La call for action consentirà infatti a Mamacrowd di svolgere un’attenta attività di ricerca di opportunità che soddisfino i criteri e la politica di investimento di ALIcrowd.