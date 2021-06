Lavoro, Orlando: risposta UE può contenere traumi pandemia

(Teleborsa) - "Abbiamo espresso soddisfazione per come l'Ue ha risposto alla crisi con il vertice di Oporto, dando un forte impulso sui temi delle politiche sociali e del lavoro.Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine del consiglio dei ministri del Lavoro dell'Ue in corso a Lussemburgo ricordando che l'Italia "ha fatto scelte in questi mesi che vanno in quella direzione sul. E nella direzione di un maggiore impiego della forza lavoro femminile attraverso l'introduzione anche di clausole che prevedono l'obbligo per le imprese che partecipano al PNRR di assumere almeno il 30% di donne e giovani"."Credo - ha aggiunto - che la risposta chee il confronto che si sta sviluppando può evitare che la pandemia provochi nuove diseguaglianze e può contenere i traumi sociali che la crisi economica può produrre. Questo è