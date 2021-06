Atlantia: Edizione apprezza linee strategiche, non aderirà a buy-back

Atlantia

(Teleborsa) - Dopo la pubblicazione, da parte di, della nuova strategia post-cessione di ASPI , arriva il commento di, holding della famiglia Benetton. La società, anche a nome della propria controllata Sintonia, "elaborate dalla società, nonché i valori di fondo che le hanno ispirate", si legge in una nota."Edizione, nel proprio ruolo di azionista stabile e di lungo periodo, intende supportare la società nel suo impegno diretto a cogliere e sviluppare le opportunità strategiche che si è prefissata - viene spiegato - Per questa ragione, fermo il proprio convinto sostegno alla politica che la società intende perseguire in termini di ritorno dell'investimento dei soci, Edizione ritiene opportunoannunciato dalla società, in segno tangibile dell'intenzione di mantenere immutato il proprio investimento".Intanto, continua l'ottima performance per, che, portandosi a 16,48. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 16,77 e successiva a 17,48. Supporto a 16,06.