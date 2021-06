Italmobiliare investe 75 milioni di euro nel quarto fondo di Clessidra

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata al segmento STAR e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha annunciato che sarà, con un commitment al primo closing di 75 milioni di euro. Italmobiliare è già investitore del fondo Clessidra Capital Partners 3. Clessidra Private Equity SGR è controllata da Clessidra Holding, la quale è detenuta al 100% da Italmobiliare.Il collocamento, sottolinea la società in una nota, "ha raggiunto la soglia di circa 270 milioni di euro e ha registrato una partecipazione significativa di sottoscrittori dei fondi precedenti, che includono alcuni primari investitori istituzionali italiani. Le prossime fasi di raccolta del fondo, che ha un, si incentreranno su investitori italiani ed esteri"."Con questo commitment si conferma il ruolo di Italmobiliare a supporto della strategia di Clessidra come primario gestore di fondi di private equity in Italia e a potenziale vantaggio di tutti gli investitori del fondo - ha commentato il consigliere delegato di Italmobiliare- I risultati molto positivi del fondo Clessidra Capital Partners 3 e lo scenario attuale confermano come lanel proprio settore di riferimento e dall’elevato potenziale".Composto rialzo per, che si muove con un, portandosi a 31,25. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 31,5 e successiva a 32. Supporto a 31.