Saipem, nuovo contratto da ADNOC per impianto a gas negli Emirati Arabi Uniti

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata unper il progetto Optimum Shah Gas Expansion (OSGE) & Gas Gathering negli Emirati Arabi Uniti, l'impianto più grande impianto al mondo per il trattamento di gas acido. Il contratto con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) prevede l'espansione e il potenziamento dell'impianto di Shah gas già attivo e ha un valore complessivo di circa"L'aggiudicazione di questo nuovo progetto da parte di un cliente chiave come ADNOC rafforza la presenza di lunga data di Saipem negli Emirati Arabi Uniti - ha commentato, Chief Operating Officer della Divisione E&C Onshore di Saipem - e costituisce un'ulteriore attestazione di stima verso la nostra capacità di realizzare progetti tecnologicamente complessi in accordo ai più alti standard di sicurezza e rispetto dell'ambiente. Siamo lieti di contribuire al potenziamento di questo importante impianto per il Paese".Il contratto di(Engineering, Procurement, Construction) comprende l'ingegneria, la fornitura dei materiali, la costruzione e la messa in servizio dei moduli aggiuntivi realizzati perdell'impianto di Shah Gas del 13%, dalla capacità di produzione attuale di 1,28 a 1,45 miliardi di piedi cubi standard al giorno, per un aumento complessivo del 145% rispetto alla capacità dell'impianto prevista dal progetto originale.