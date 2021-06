CIR, ok da Consob a prospetto per OPA parziale

CIR

(Teleborsa) -ha ottenuto dalla Consob l'approvazione del documento di offerta relativo all' OPA ) volontaria parziale promossa da CIR ed avente ad oggetto massime n. 156.862.745 azioni della stessa CIR.Il, in accordo con Borsa Italiana, avrà inizio il 21 giugno e terminerà il 29 giugno estremi inclusi (salvo proroghe).La data di, pari a 0,51 euro per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, è il 6 agosto 2021.