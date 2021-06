Falck Renewables acquisisce il 60% di SAET Padova

Falck Renewables

(Teleborsa) -, quotata al segmento STAR e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto un accordo per l', azienda di Padova attiva nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici di Alta Tensione e nella realizzazione di impianti di Energy Storage. Dopo l'acquisizione, che verrà finalizzata entro il secondo semestre 2021, Giorgio Rossi continuerà ad essere l'amministratore delegato di SAET.Il prezzo concordato, pari a circa, verrà finanziato interamente con risorse proprie e sarà soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento. La struttura della transazione prevede, inoltre, la sottoscrizione di un patto parasociale al closing e ladi SAET entro quattro anni."Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo - ha commentatodi FalckRenewables - SAET rappresenta una piattaforma di competenze, clienti e soluzioni in un settore in forte crescita che permetterà di costruire nuove proposizioni di valore, combinando conoscenze di mercato, impiantistiche, digitali e gestionali".