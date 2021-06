L'UE colloca 20 miliardi di Bond: primi nella storia dell'Unione

(Teleborsa) -per finanziare il Next Generation EU, il Piano di rilancio post pandemia. La prima raccolta ha fruttato, al top della forchetta prevista, e rappresenta la più grande emissione di obbligazioni istituzionali in Europa, la più grande transazione istituzionale a tranche unica e il più grande importo raccolto dall'UE in un'unica transazione.L'obbligazione ha riscontrato unda parte degli investitori europei e mondiali, garantendo alla UE condizioni di prezzo molto favorevoli. Il nuovo bond a 10 anni,, cedola 0%, ha sollecitato unadi euro, pari a. Ilsi è attestato allo, superiore di 2 bps sul mid-swap e di 32,3 bps rispetto al rendimento del Bund con scadenza 02/2031 . I joint lead manager erano BNP Paribas, DZ BANK, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley. I co-conduttori erano Danske Bank e Santander."Oggi è un giorno davvero storico per la nostra Unione europea. Abbiamo condotto con successo la prima operazione di finanziamento per Next Generation EU", ha affermato la Presidente, parlando di una "Unione forte" e di un "investimento nel futuro delle prossime generazioni europee mentre". Le risorse - ha ricordato - serviranno per "affrontare le sfide della digitalizzazione e del cambiamento climatico" per "costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente"."Ora visiterò tutti gli Stati membri, per vedere l'impatto di Next Generation EU sul campo", ha detto la von der Leyen, che avvierà il suo tour europeo dai cinque Paesi che hanno ottenuto per primi il via libera dei rispettivi PNRR e sarà in Italia il 23 giugno, data in cui dovrebbe arrivare l'approvazione del PNRR tricolore."Questo è solo il primo passo di un lungo viaggio, che porterà oltre 800 miliardi di euro nell'economia dell'UE", ha ricordato il Commissario al Bilancio, la Commissione prevede di, da integrare con EU-Bills a breve termine. L'importo esatto dei due strumenti dipenderà dalle precise esigenze di finanziamento e la Commissione rivedrà la sua valutazione in autunno.