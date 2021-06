Limita le perdite Wall Street alla vigilia della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, alla vigilia degli esiti del direttorio della Fed da cui alcuni analisti si attendono i primi segnali sulla futura progressiva riduzione delle misure anticrisi decise in riposta alla pandemia. Illima lo 0,27%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,20%, chiudendo a 4.247 punti. Leggermente negativo il(-0,69%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,31%).(+2,06%) e(+0,47%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,64%),(-0,49%) e(-0,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,11%),(+1,57%),(+0,99%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.Tra i(+2,10%),(+1,38%),(+1,25%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,24%.Affonda, con un ribasso del 2,99%.Crolla, con una flessione del 2,97%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3 Mln barili; preced. -5,24 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 31 punti; preced. 31,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 360K unità; preced. 376K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,6%).