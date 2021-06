Poste Italiane, emesso bond ibrido per 800 milioni. Domanda 4 volte l'offerta

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha emesso con successo il suocon periodo di "non-call" di 8 anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di 800 milioni di euro. Le obbligazioni hanno ricevuto una, con ordini complessivi pari a oltre 3 miliardi di euro, principalmente da investitori in Francia, Italia, Germaniae Regno Unito.La maggior parte dei proventi dell'emissione, sottolinea la società, verranno utilizzati per rafforzare il Leverage Ratio (Basilea III) e il Tier 1 ratio di, nonché il Solvency II Ratio di, contribuendo a sostenere la crescita di lungo termine del gruppo secondo le linee strategiche del piano 24 Sustain & Innovate Lafino alla prima Reset Date fissata il 24 giugno 2029. A partire da tale data, l'interesse annuo è determinato in funzione del tasso Euro Mid Swap a 5anni, più uno spread iniziale di 267,7 punti base, aumentato di ulteriori 25 punti base a partire dal 24 giugno 2034 e di ulteriori 75 punti base a partire dal 24 giugno 2049. La cedola fissa è pagabile ogni anno in via posticipata, a partire dal 24 giugno 2022. Il prezzo di emissione è stato fissato al 100% e il rendimento effettivo alla prima Reset Date è pari al 2,625% annuo. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della