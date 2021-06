USA, Yellen: "Ora è momento fiscalmente più strategico per aumentare budget"

(Teleborsa) - "La pandemia non è il nostro unico problema economico. Molto prima che un singolo americano venisse infettato dal Covid-19, milioni di persone in questo Paese stavano affrontando una serie diche hanno minato la loro capacità di guadagnarsi da vivere". Lo ha detto il, alla Commissione per le finanze del Senato, in difesa della proposta di budget da 6.000 miliardi di dollari dell'amministrazione Biden per l'anno fiscale 2022.Tra le distorsioni dell'economia americana da correggere, Yellen ha citato le- "mentre chi guadagna di più ha visto crescere il proprio reddito, le famiglie nella fascia più bassa hanno visto la loro retribuzione stagnare" - la- "anche prima della pandemia, la quota di donne americane nella forza lavoro era molto indietro rispetto a molte altre nazioni ricche" e leall'interno degli stessi Stati Uniti - "c'è una divergenza tra le economie locali, alcune aree che stanno crescendo più prospere e altre ristagnando". A tutto ciò vanno aggiunti il, con il costo medio dei disastri legati al clima che raddoppierà ogni cinque anni, e laha aggiunto il segretario al Tesoro."Ci sono ragioni chiare per cui queste forze distruttive si sono inasprite - ha spiegato l'ex presidente della Federal Reserve -, come programmi di formazione che possono portare a salari più alti, assistenza all'infanzia e congedi retribuiti che aiutino le persone a reinserirsi nel mondo del lavoro o infrastrutture che abbasserebbero le emissioni di carbonio e stimolerebbero la crescita nelle comunità trascurate. Per 40 anni non lo abbiamo fatto. Non quanto avremmo dovuto".L'economista sottolinea che prima o poi gli Stati Uniti dovranno affrontare questi problemi e che questo è il migliore momento per farlo: "Dobbiamo fare questi investimenti ad un certo punto, e. Prevediamo che il costo dei pagamenti del debito federale rimarrà ben al di sotto dei livelli storici nel prossimo decennio. Abbiamo una finestra per investire su noi stessi".