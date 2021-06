In calo la Borsa di New York dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,77%) e si attesta su 34.034 punti in chiusura: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.224 punti. Dalla riunione della Federal Reserve è emerso che ormai la maggioranza dei banchieri centrali USA si attende un rialzo dei tassi nel 2023.In frazionale calo il(-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,46%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,49%),(-1,24%) e(-1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,28%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Tra i(+2,66%),(+2,00%),(+1,30%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,11%.In apnea, che arretra del 2,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 31 punti; preced. 31,5 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 360K unità; preced. 376K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,6%).