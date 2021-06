Mediaset, accordo con DAZN per raccolta pubblicitaria della Serie A

Mediaset

(Teleborsa) -(Gruppo) hanno annunciato di avere siglato l'per il prossimo triennio 2021-2024. La società del Biscione si è già occupata della vendita della Serie A TIM (dal 2008 al 2018), della Serie BKT (2011-2015), della Champions League (dal 2008 al 2018) e della Uefa Europa League (dal 2009 al 2015)."È un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con DAZN - ha affermato il presidente di Digitalia'08- darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l'approccio più moderno e flessibile di DAZN nel trattare il prodotto sportivo alla solidità e alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende"."Siamo molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo avviato con Digitalia'08 che, grazie alla consolidata e riconosciuta esperienza nell'advertising degli eventi sportivi premium, è il partner ideale per attuare un progetto strategico importante finalizzato alla valorizzazione della Serie A", ha dichiarato, Chief Customer & Innovation Officer di DAZN.