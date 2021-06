SACE, Errore: Agrifood tra i pilastri dell’economia italiana

(Teleborsa) - “L’agrifood fa parte del nostro DNA ed è una delle eccellenze delpiù conosciute e apprezzate nel mondo. Un settore che lo scorso anno, nonostante la situazione di crisi innescata dall’emergenza sanitaria, si è confermato un asset fondamentale per la competitività del Sistema-Paese con 208 miliardi di euro di fatturato, quasi un milione e mezzo di occupati in 1,2 milioni di imprese coinvolte nel settore”. Così il Presidente diè intervenuto al web event ‘La riscoperta della #BellaItalia attraverso il turismo di prossimità: strumenti e strategie’, organizzato da Fino a prova contraria, l’Associazione presieduta da Annalisa Chirico.“Anche ledel comparto hanno confermato il loro trend positivo nel 2020, con un valore record di oltre, in crescita dell’1,7% rispetto al 2019. Un risultato che è ancora più significativo in un quadro economico nazionale fortemente impattato dall’emergenza sanitaria. SACE, in questo contesto, gioca un ruolo di primo piano a sostegno della filiera, aiutando le aziende a sviluppare la loro vocazione all’export, dai primi passi sui mercati esteri fino ad attività più articolate" ha spiegato Errore."Un impegno – ha aggiunto – che portiamo avanti attraverso un’ampia gamma di strumenti e, in grado di coprire tutte le esigenze delle imprese nel loro percorso internazionale, dalle prime fasi in cui è necessario conoscere e valutare le proprie controparti, alla gestione dei rischi, dalle garanzie necessarie per partecipare aall’estero alle garanzie finanziarie per accedere alla liquidità necessaria per investire, fino ale a servizi di ultima istanza come il recupero crediti internazionali"."Un’offerta che, peraltro, abbiamo digitalizzato, con prodotti standardizzati, soprattutto per le PMI che sono il motore dell’agrifood, e alla quale si aggiungono strumenti di accompagnamento come i nostri, dedicati al supporto alle imprese per aiutarle nella costruzione di una strategia di internazionalizzazione, il nostro hub formativo SACE Education e la Push Strategy, il programma attraverso il quale mettiamo a disposizione di grandi Buyer esteri importanti linee di credito con l’obiettivo di sviluppare il procurement delle nostre aziende e migliorarne il posizionamento nelle catene di fornitura globale", ha sottolineato il presidente di SACE."L’agroalimentare ha di fronte a sé molte sfide, tra cui la, il miglioramento della proiezione internazionale delle imprese, la diversificazione delle geografie e la spinta verso mercati non tradizionali per il Made in Italy. Alla luce di questo, non dobbiamo dimenticare che il, che prevede quasi 7 miliardi di Euro dedicati all’Agricoltura Sostenibile e all’Economia Circolare, è un’occasione che non possiamo sprecare”, ha concluso.