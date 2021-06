Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche che hanno seguito l'incertezza dei mercati americani. Poco mossa la Borsa di Tokyo in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Banca centrale del Giappone (Boj)., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 29.018 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,38%.Guadagni frazionali per(+0,63%); sulla parità(+0,12%).Variazioni negative per(-0,99%); in moderato rialzo(+0,65%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Giornata piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%. Sessione fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'scambia allo 0,06%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,14%.