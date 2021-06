BFF Bank, riacquistate obbligazioni per 416 milioni di euro

BFF Bank

(Teleborsa) -, il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, haper un importo nominale complessivo di circa 416 milioni di euro. L'operazione, spiega la società, "consente di accelerare in modo significativo i processi volti a garantire ulteriori sinergie di funding e afinanziaria del gruppo".In particolare, lesono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 154.701.000 euro. Al termine dell'operazione, le obbligazioni 2022 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 42.799.000 euro. Lesono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 261.031.000 euro. Al termine dell'operazione, le obbligazioni 2023 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 38.969.000 euro.