IEG, stop alla fusione con Bologna Fiere a causa delle amministrative

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -(IEG), società attiva nell'organizzazione di eventi fieristici e quotata sull'MTA, ha reso noto "che purtroppoS.p.A. nei tempi auspicati, anche tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative a cui si stanno accingendo alcuni degli azionisti di riferimento delle società, che comporteranno la sospensione dell'attività amministrativa dei loro organi deliberativi".La società quotata in Borsa che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza non intende però accantonare il progetto di fusione. IEG "riaffermadel progetto strategico di aggregazione delle due fiere e continuerà a valutare la fattibilità del percorso di integrazione successivamente all'insediamento dei, rispettivamente tra gli azionisti di riferimento di IEG e Bologna Fiere", si legge in una nota.Il progetto di fusione era partito lo scorso ottobre con l'obiettivo di dare vita aldel settore, in grado di competere con i più importanti player internazionali, e farsi portavoce del Made in Italy. L'integrazione consentirebbe, secondo quanto comunicato all'epoca, di accrescere la visibilità della combined entity sui mercati di riferimento nonché di incrementare il flottante al fine di agevolare un successivodi Borsa Italiana.