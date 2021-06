CleanBnB, aumento di capitale da 2 milioni al via il 28 giugno

CleanBnB

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su AIM Italia e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve termine, ha reso noti i termini e le condizioni dell'a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della società. Verranno emesse fino a un massimo di 1.657.330 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, al prezzo di 1,20 euro, per un controvalore complessivo pari aLe nuove azioni ordinarie sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto diI diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei relativi diritti di opzione e` il 28 giugno 2021. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilitocompresi. L'aumento di capitale e` finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie da utilizzare nell'ambito dell'attività della società e a perseguire la relativa strategia di crescita.