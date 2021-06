Digital Magics, assemblea approva aumento di capitale fino a 8 milioni

Digital Magics

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione di, in via scindibile, fino a eurocomprensivi di sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime 5.000.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare.I soci hanno anche deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali 238.091 euro, mediante emissione di 238.091 nuove azioni ordinarie,, mediante conferimento in natura avente ad oggetto le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale di TD al prezzo di complessivi 1 milione di euro.