Snam, emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni

Snam

(Teleborsa) -ha concluso con successo, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020 . L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda di oltre due volte e mezza l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.Il Transition Bond è stato emesso per un importo pari a, con scadenza 30 giugno 2031 econ un prezzo re-offer di 98,724% (corrispondente ad uno spread di 65 punti base sul mid swap di riferimento).cLe obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.