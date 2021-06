Unicredit, concluso primo piano buy-back 2021

UniCredit

(Teleborsa) - Si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinariecomunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data,in forza della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a euro 178.688.534,90 e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 30.000.000.Lo fa sapere la stessa Unicredit con una nota aggiungendo che in esecuzione del Primo Programma di Buy-Back 2021, Piazza Gae Aulenti ha pertantoAlla data odierna, 24 giugno 2021, tenuto conto delle n. 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell'avvio del Primo Programma di Buy-Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società) e delle azioni acquistate in esecuzione del Primo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit detiene n. 17.420.888 azioni proprie pari allo 0,78% del capitale sociale.