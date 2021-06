Air France-KLM, emessi con successo bond per 800 milioni di euro

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha collocato con successo(ovvero i titoli obbligazionari a breve termine) in due tranche. Sulla prima tranche, la dimensione finale dei titoli senior è di 300 milioni di euro con scadenza a 3 anni e cedola al tasso annuo del 3%. Sulla seconda tranche, la dimensione dei titoli senior è di 500 milioni di euro con scadenza a 5 anni e cedola al tasso annuo del 3,875%.I proventi netti dell'emissione, spiega la la holding franco-olandese, saranno utilizzati per rifinanziare il rimborso del debito in essere dell'emittente, e gradualmente parte del pacchetto di debiti per. La data di regolamento dell'emissione delle notes è prevista per il 1 luglio 2021.