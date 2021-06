Biden si aggiudica accordo bipartisan sul piano infrastrutturale

(Teleborsa) -, di cui 579 miliardi di spesa aggiuntiva in otto anni. Il Presidente americanosi è aggiudicato iche gli consentirà di ottenere i 60 voti richiesti al Congresso per l'approvazione del piano di spesa., ha confermato il presidente Usa Joe Biden su Twitter, dopo l'incontro con una delegazione composta da 10 senatori democratici e 11 repubblicani alla Casa Bianca. Il Presidente ha anche ribadito che questo pianoBiden, sceso ad un compromesso rispetto ai 1.700 miliardi inizialmente auspicati, pche oltre alle infrastrutture "fisiche" includa anche le "infrastrutture umane", quali le misure per l'educazione e contro il cambiamento climatico.Il Piano Biden per la ripresa post Covid valeva inizialmente 4.000 miliardi, equamente divisi fra infrastrutture e misure per famiglie ed imprese.Il piano infrastrutturale che ha trovato l'appoggio bipartisan prevede la: strade, ponti, ferrovie, rete a banda larga, condotte idriche e fognarie e reti per i veicoli elettrici. Lasarà fornita dal contrasto all'evasione, mediante, l'agenzia delle tasse americana, che consentirà di evitare sia l'aumento della tassa sul gas, osteggiata da Biden, sia l'aumento delle tasse sulle imprese, invise all'ala repubblicana.