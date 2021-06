Covid, Speranza: dalla prossima settimana tutta Italia in zona bianca

(Teleborsa) - Dalla prossima settimana tuttasarà in. "Ho appena firmato l'ordinanza, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche laentra ora in zona bianca", ha dichiarato il ministro della Saluteintervenendo a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il ministro ha parlato anche della: "avremo i risultati dell'ISS nei prossimi giorni, per fornire una fotografia con dati reali. Ma se una variante è più veloce tende a diventare dominante, lo abbiamo già visto con la variante Alpha"."Laè e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L'che abbiamo fatto lo dice, deve essere sempre portata con sè ed è obbligatorio indossarla se c'è margine di rischio anche all'aperto, e sempre al chiuso", ha aggiunto Speranza, sottolineando che la pandemia non è finita. "Non dobbiamo disperdere il patrimonio che abbiamo accumulato, in termini di abbattimento della– ha affermato – Bisogna continuare a mantenere le misure necessarie".. "Ci sono ancora 2 milioni e mezzo di persone sopra i 60 anni che non hanno avuto una prima dose. Questa è la priorità assoluta per tutti noi. Abbiamo chiesto un sforzo alle Regioni per recuperare il più possibile. Vaccinarsi è l'unica strada per chiudere una stagione così drammatica. Ma devo dire che ladegli italiani è stata straordinaria, lasta andando avanti con numeri significativi", ha affermato il ministro Speranza. "Dove ci sono persone che hanno dubbi – ha spiegato – noi dobbiamo provare a convincerle con ladeie l'". Il ministro ha infine ricordato che il 95% delle persone che hanno perso la vita per il Covid aveva più di 60 anni: "questo dato deve spingerci a vaccinare prima di tutto i più anziani. Abbiamo dati buoni sugli ultra ottantenni, con l'82% di prime dosi, dati buoni anche tra i 70-80enni e tra i 60-70enni".Oggi, intanto, sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 188.191) di cui 71.542 molecolari (ieri 82.676) e 115.999 test rapidi (ieri 105.515). Stabilmente basso il(ieri 0,49%). Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 127.418 morti da inizio pandemia. Cala ancora sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 22 in meno, 306 totali), sia quello deglicon sintomi, 306 in meno rispetto a ieri (sono 1.899 in totale).