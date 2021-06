In rally Mediaset grazie a dati raccolta pubblicitaria

Mediaset

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,76% grazie ai dati sulla raccolta pubblicitaria diffusi la vigilia in occasione della conferma, da parte del CdA, di Pier Silvio Berlusconi nei ruoli di vicepresidente e amministratore delegato.La società ha reso noto che nei primi sei mesi del 2021 ha registrato unarispetto allo stesso periodo del 2020. Il secondo trimestre dell'anno ha "performato al di sopra delle aspettative di inizio anno, con una crescita superiore al 65% rispetto al secondo trimestre 2020.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,105 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,993. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,217.