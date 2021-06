Nike, ricavi e utili sopra le attese spinti da risultati record in Nord America

Nike

(Teleborsa) -ha diffusoper il suo ultimo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio 2021. Idel quarto trimestre sono stati di 12,3 miliardi di dollari, in crescita del 96% rispetto all'anno precedente e in aumento del 21% rispetto al quarto trimestre del 2019, e rispetto agli 11 miliardi attesi dal mercato. I ricavi riportati per l'intero anno sono aumentati del 19% a 44,5 miliardi di dollari.A spiccare, a livello geografico, è stato il, che ha registrato ricavi record, in aumento del 141% sul 2020 e del 29% rispetto al quarto trimestre del 2019. Nell'area, le vendite sono aumentate solo del 17% a 1,93 miliardi di dollari: potrebbero avere pesato i boicottaggi perle accuse di sfruttamento dei lavoratori nella regione dello Xinjiang.L'del quarto trimestre è stato di 1,5 miliardi di dollari, corrispondente a undi 0,93 dollari, rispetto a una perdita netta per il quarto trimestre del 2020 di 790 milioni di dollari, corrispondente a una perdita netta per azione di 0,51 dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 0,51 dollari per azione. Per quanto riguarda l'intero anno, l'utile netto è stato di 5,7 miliardi di dollari e l'utile diluito per azione è stato di 3,56 dollari, in crescita del 123%."I buoni risultati di Nike in questo trimestre e nell'intero anno fiscale dimostrano l'esclusivo vantaggio competitivo di Nike e la profonda connessione con i consumatori di tutto il mondo - ha affermatodella società - L'anno fiscale 2021 è stato un anno cruciale per Nike poiché abbiamo portato la nostra strategia Consumer Direct Acceleration in tutto il mercato. Spinti dal nostro slancio,e nella nostra leadership digitale per gettare le basi per la crescita a lungo termine di Nike".