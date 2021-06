Renault-STM, accordo per migliorare efficienza di veicoli elettrici e ibridi

Renault

(Teleborsa) - Il gruppo, azienda italo-francese specializzata in semiconduttori, hanno annunciato unastrategica a livello di progettazione, sviluppo, produzione e fornitura alla casa automobilistica francese di prodotti - e relative soluzioni di packaging - di STMicroelectronics per i"Siamo lieti di collaborare con il leader di mercato STMicroelectronics per integrare la sua elettronica di potenza avanzata e sviluppare congiuntamente tecnologie in grado didei nostri veicoli elettrici e ibridi e le loro performance, sia su strada sia in fase di ricarica - ha dichiarato- Questa collaborazione assicurerà forniture future di componenti chiave che contribuiranno a ridurre ben del 45% le perdite di energia e il costo del powertrain (gruppo motopropulsore) elettrico del 30% aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo ambizioso di rendere i veicoli elettrici al tempo stesso accessibili, redditizi e trendy"."STMicroelectronics è all'avanguardia nello sviluppo diche consentono all’industria della mobilità di passare alle piattaforme elettrificate. Grazie a prodotti e soluzioni più efficienti, basati su materiali all'avanguardia come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, sosterremo la strategia di Renault per la prossima generazione di piattaforme elettriche e ibride - ha detto- ST e il gruppo Renault condividono una visione comune della mobilità più sostenibile. Questa collaborazione segna un altro passo avanti nel processo di progressiva decarbonizzazione avviato dall’industria della mobilità e dalla suasupply chain".